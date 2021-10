Ausweichmanöver endete für zwei Männer im Straßengraben

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr gegen 22:10 Uhr mit seinem Pkw Richtung Burgkirchen. Im Gemeindegebiet von Burgkirchen, unmittelbar vor einer Brücke, lief laut Angaben des Lenkers ein Wild über die Fahrbahn, weswegen er sein Fahrzeug verriss. Aufgrund des Lenkmanövers und der rutschigen Fahrbahn kam der 18-Jährige von der Fahrbahn ab und rutschte eine steile Böschung hinunter, wo sich der Pkw einmal überschlug und schlussendlich auf der linken Seite zum Liegen kam. Daraufhin wurde der 18-Jährige verletzt in das Krankenhaus Braunau gebracht.

Gegen 23:30 ereignete sich in Eferding ein ähnlicher Unfall. Ein 28-jähriger indischer Staatsangehöriger aus Linz fuhr demnach mit seinem Pkw von Eferding Richtung Prambachkirchen. Im Ortschaftsbereich Gstocket sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Bei dem Versuch zu bremsen, verriss der 28-Jährige das Lenkrad und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr rechts in den Straßengraben, wo sie das Fahrzeug mehrmals überschlug und schlussendlich am Dach liegend zum Stillstand kam.