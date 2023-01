Asylunterkunft: 20 Syrer kommen nach Gurten

In diesem Einfamilienhaus am Ortsende von Gurten werden ab Mitte Februar rund 20 Asylwerber einziehen.

Die neuerlich geplante Unterbringung von rund 20 Flüchtlingen hat in den vergangenen Tagen für viel Gesprächsstoff gesorgt. Vor allem deshalb, weil die Erstinformation, dass in einem kleinen Einfamilienhaus am Ortsende von Gurten in Fahrtrichtung Obernberg einige Familien einziehen werden, sich als falsch herausgestellt hat. Bis Mitte Februar sollen dort (maximal) 20 Asylwerber eine neue Heimat finden. Am kommenden Dienstag, 31. Jänner, wird es eine Informationsveranstaltung für die Gurtener Gemeindebürger im Pfarrsaal geben.

Auch Gurtens Bürgermeisterin Petra Mies (SPÖ) ist von dieser Situation nur mäßig begeistert. Sie versteht auch die Ängste, Sorgen und Vorbehalte der Gurtener Bürger. "Nachdem ich am vergangenen Donnerstag Besuch von der Quartierbetreiberin hatte, habe ich, gemeinsam mit einigen Gemeinderäten, die unmittelbaren Nachbarn von der Situation in Kenntnis gesetzt. Bei Familien wäre die Akzeptanz natürlich wesentlich größer gewesen. Das haben wir bei den Flüchtlingen aus der Ukraine gesehen. Da sind die meisten privat untergekommen und es gab eine große Welle an Engagement und Hilfsbereitschaft von vielen Gurtnerinnen und Gurtnern", sagt Petra Mies (SP).

Vermietet wird das Haus von einem ehemaligen Gurtener, der schon seit längerer Zeit in Niederösterreich wohnt und lebt.

Als Betreiber fungieren Elisabeth Frühlinger und Jafar Azizi, die bereits in Bruckmühl ein ähnliches Quartier betreiben. "Von Seiten des Landes wurde mir mündlich zugesichert, dass es keine Nationalitätenmischung geben wird. Ich gehe davon aus, dass rund 20 syrische Asylwerber dort einziehen werden. Momentan wird noch an der Möblierung des Hauses gearbeitet", so die Gurtener Bürgermeisterin.

In einer Aussendung wurde mittlerweile auch die Bevölkerung informiert und auf die Infoveranstaltung hingewiesen. "Was mich schon ein wenig stört, ist, dass man als Gemeinde praktisch vor vollendete Tatsachen gestellt wird und das ziemlich kurzfristig. Und natürlich auch gleich die Info bekommt, dass wir da ohnedies kein Vetorecht haben. Aber ich möchte nicht jammern. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel Unterstützung durch unsere Gemeindebürger erfahren. Ich hoffe, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt.

Um eventuell auftretende Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen, will Petra Mies ganz eng mit der Betreiberin zusammenarbeiten, sie hat sie auch schon persönlich besucht. Außerdem will sie sich bei wöchentlichen Besuchen und Gesprächen laufend einen persönlichen Eindruck von der Unterkunft verschaffen. Für den Informationsabend wird die Gurtener Bürgermeisterin sogar ihren momentanen Kuraufenthalt unterbrechen und für Fragen zur Verfügung stehen. Wie gut die Integration gelingen wird, hängt natürlich auch von den "Neuankömmlingen" ab. "Ich werde ihnen schon eindringlich erklären, dass sie die Kultur und unsere Lebensweise zu akzeptieren haben und ihnen die Verhaltensregeln, speziell im Umgang mit Frauen und Kindern, sehr ans Herz legen", sagt Petra Mies. Wir werden uns bemühen, dass wir wieder mit Deutschkursen und anderen Hilfsleistungen Unterstützung geben können", sagt Petra Mies.

Informationsveranstaltung Flüchtlingsquartier in Gurten am Dienstag, 31. Jänner, 19 Uhr,

Pfarrsaal Gurten

Moderation: Magdalena Gassner-Alonge und Jan Zaschkoda (Reki Ried)

Elisabeth Frühlinger (Betreiberin Flüchtlingsquartier, Sozial- und Kindergartenpädagogin)

Jafar Azizi (Ansprechpartner vor Ort)

Jafar Azizi (Ansprechpartner vor Ort) Adelheid Schneilinger aus St. Martin/I. (Verein „Lebensraum Innviertel“): Sie liefert die neuesten Informationen über Arbeitsmöglichkeiten für Asylwerber.

Alle Gurtner Bürger/innen, die bereit sind zu helfen (z. B. Deutschkurse, Fahrdienste...), werden gebeten, sich entweder beim Informationsabend oder auch schon früher im Gemeindeamt vormerken zu lassen.

