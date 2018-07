Ein tolles Schauspiel: Riesenmasten fliegen durch die Innvierter Gemeinden

INNVIERTEL. Abrissarbeiten von St. Peter/H. bis Weibern: Ein Helikopter ist die große Attraktion.

Die meisten Hochspannungsmasten wurden vor dem Abtransport in vier Teile zersägt Bild: Furtner

Beeindruckende Manöver mit fliegenden Hochspannungsmasten locken in den Gemeinden der Bezirke Ried und Braunau viele Schaulustige an. Die APG (Austrian Power Grid) hat mit den Abrissarbeiten der 220-kv-Leitung vom Umspannwerk St. Peter am Hart bis ins Gemeindegebiet von Weibern begonnen.

In schlecht zugänglichem Gelände werden die Stahlmasten, die siebeneinhalb bis elf Tonnen schwer sind, zersägt und in Teilen mit einem Spezialhubschrauber zu den "Sammelstellen" geflogen.

Die Arbeiten werden in zwei Etappen durchgeführt. Damit ist nicht nur die ständige Anbindung des Kraftwerkes Aschach an das Stromnetz und auch die Versorgungssicherheit der Region während der gesamten Bauzeit gewährleistet.

Fast akrobatisch sind die Leistungen der Truppe, die in den Masten hängend den Abtransport der Masten vorbereitet. Alles klappt perfekt, zwischen dem Anflug und dem Abtransport vergeht kaum eine Minute. Im Cockpit des Hubschraubers Aérospatiale AS 332, auch "Super Puma" genannt, sitzt Jürgen Köll aus Stams in Tirol. Er ist ein erfahrener Pilot mit mehr als 10.000 Flugstunden. Ein Meister seines Faches. Es ist schon beeindruckend mit welcher Leichtigkeit er die Masten zentimetergenau auf der Sammelfläche absetzt und wenige Sekunden später schon wieder auf den Weg ist, den nächsten Masten "heimzufliegen".

Die Preise sind "happig"

Bei Preisen von rund 150 Euro pro Flugminute und einem Kerosinverbrauch von 600 Liter stündlich muss allerdings auch alles laufen wie am Schnürchen. Ein Tankwagen mit Anhänger wurde im Gemeindegebiet von Polling stationiert, um ein schnelles Auftanken der Maschine zu ermöglichen.

Viele Masten sind bereits abgebaut worden, ein Großteil per Autokran, sehr viele aber auch mit Hubschrauber. Als nächstes werden die alten Fundamente entfernt.

Eine Weiterentwicklung wird es bei den neuen Masten geben. Sie sind werksseitig mit einer Duplex-Beschichtung versehen. Das bedeutet konkret, dass diese bereits im Werk vom Hersteller verzinkt und anschließend mit einer Schutzfarbe beschichtet werden. Die dort verwendeten Beschichtungsmaterialien basieren auf organischen Verbindungen und sind im Gegensatz zu ihren Vorgängern unbedenklich.

Neue Masten werden höher

Die neuen Hochspannungsmasten werden wesentlich höher als ihre Vorgänger. Damit soll gewährleistet werden, dass moderne landwirtschaftliche Geräte, die mittlerweile wesentlich mehr Durchfahrtshöhen benötigen als noch vor 70 Jahren, ohne Probleme auf den Wiesen und Feldern arbeiten können. Die neuen Masten werden durchschnittlich um zehn Meter höher, so kann ein Mindestabstand von elf Metern und eine Durchfahrtshöhe von 7,5 Metern erreicht werden. Das war auch eine Forderung der Landwirtschaftskammer Oberösterreich.

Ein zweiter positiver Aspekt: Durch die größere Höhe wird auch sichergestellt, dass die Stärke des elektromagnetischen Feldes am Boden unter der Leitung gleich bleibt, bzw. in sehr vielen Fällen sogar abnimmt.

