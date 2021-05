Hitler-Rede bei Demo in Mauthausen abgespielt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag, zwei Tage vor der 76. Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen mit seiner Frau Doris Schmidauer sowie Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dort einen Kranz niedergelegt.

"Wir gedenken still der Gedemütigten, Gequälten und Ermordeten, der Opfer des Naziterrors und des Holocaust", meinte der Bundespräsident. Mauthausen sei als ein "Ort der Erinnerung eine Mahnung für uns Gegenwärtige". Das steingewordene 'Niemals wieder!' bedeute ein "klares Nein zu jeder Form von Totalitarismus, keine Toleranz gegenüber Rassismus und Antisemitismus", unterstrich Van der Bellen.

Thomas Stelzer und Alexander van der Bellen legten einen Kranz nieder. Bild: (Land OÖ/Max Mayrhofer)

Die "größte Gefahr" gehe vom Vergessen aus, meinte auch Stelzer. "Wir alle sind aufgerufen, speziell jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger vor Bedrohungen, Beleidigungen und Gewalt zu schützen."

Polizeieinsatz in Mauthausen

Für einen Polizeieinsatz sorgte unterdessen eine Kundgebung, die einem Rädelsführer der Anti-Corona-Bewegung organisiert worden war. Ursprünglich hätte die Versammlung direkt in Mauthausen stattfinden sollen. Nachdem dies untersagt worden war, wichen die Veranstalter auf einen Parkplatz nahe der B3 aus.

Etwa 15 Personen hatten sich gegen 10:45 Uhr vor einer kleinen Bühne eingefunden. Bevor ein in der Szene bekannter Transportunternehmer und Aktivist ans Mikro trat, tönten aus den Lautsprecher-Boxen Teile einer Hitler-Rede aus dem Jahr 1933. "Der Völkerstreit und der Hass untereinander, er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist ein kleine wurzellose internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen", hieß es darin. Gemeint waren damals die Juden. Eine Rednerin soll zuvor die heutigen Situation mit jener in den 1930er Jahren verglichen haben.

Videos belegen Vorfall

In sozialen Netzwerken kursieren Videos, die den Vorfall belegen. Die Organisatoren hatten die Kundgebung zudem live auf Youtube übertragen. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft Perg löste mit dem Bezirkspolizeikommando Perg die Versammlung auf. Auf Videos ist zu sehen, wie der Organisator von der Polizei abgeholt wird. Laut Polizei Oberösterreich war seine Einvernahme am Nachmittag im Gange. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat Ermittlungen im Sinne des Verbotsgesetztes aufgenommen.