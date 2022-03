Großeinsatz: Traktorenhalle in Herzogsdorf völlig abgebrannt

Um 19.30 Uhr heulten im Raum Herzogsdorf die Sirenen. In einer Lagerhalle in der Ortschaft Freilassing war ein Feuer ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Stadl samt den Traktoren in Vollbrand. Insgesamt wurden 14 Feuerwehren alarmiert. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern, berichtete Einsatzleiter Florian Erlinger.

Teilweise mussten mehrere hundert Meter lange Schlauchleitungen verlegt werden. So konnte Löschwasser aus nahegelegenen Teichen zur Halle gepumpt werden. Unterstützung gab es auch von umliegenden Landwirten, die mit ihren Güllefässern zusätzlich Wasser von den Teichen zum Brandort brachten.

Die Traktorenhalle samt den gelagerten landwirtschaftlichen Maschinen wurde völlig zerstört. Das Feuer, das gegen 19 Uhr ausgebrochen ist, brachte die Holzdecke zum Einsturz. Die Einsatzkräfte konnten Schlimmeres verhindern. Die beiden Hallen nebenan, in denen mehr als 1000 Reifen sowie Hackschnitzel gelagert sind, waren von dem Brand nicht betroffen, berichtet Johann Richtsfeld, der 20 Jahre lang Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Herzogsdorf war.

Die Kameraden hielten die ganze Nacht Brandwache, da wegen des Windes noch Risiko bestand. Die Brandursache wird ermittelt.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.