Gewitter führten zu Überflutungen im Osten des Landes

Das Landesfeuerwehrkommando meldet zahlreiche Gewitter-Einsätze im Osten des Landes. Kurz vor 19 Uhr gingen in den Gemeinden Heiligenberg und Waizenkirchen im Bezirk Grieskirchen mehrere Alarme wegen Überflutungen ein. Straßen, Garagen, Keller und Höfe wurden geflutet. "Sowas hat es hier noch nie gegeben," schildert ein Landwirt aus Heiligenberg, als er mit der Feuerwehr die überflutete Garage beim Haus seiner Eltern vom Schlamm befreite.

Später zog das Gewitter weiter Richtung Osten. Zu mehr als zehn Einsätzen mussten die Einsatzkräfte im Bezirk Ried im Innkreis ausrücken. Neben Überflutungen ist es dort auch zu Sturmschäden gekommen. In Mettmach und Lohnsburg waren Straßen durch abgebrochene Äste blockiert. Personen sind dabei nicht zu Schaden gekommen, heißt es von der Bezirksstelle des Roten Kreuzes.

Bis Mitternacht sollen die kräftigen Regenschauer und Gewitter in weiten Teilen des Landes aufhören. Dann soll sich das Unwetter wieder langsam beruhigen, auch der lebhafte Westwind dürfte allmählich abschwächen. Vom Mühlviertel bis zum mittleren Burgenland halten sich am Freitag anfangs Restwolken und es gehen letzte Regenschauer nieder, bevor sich tagsüber mehr und mehr sonniges Wetter durchsetzt.

In Teilen Österreichs ging am Donnerstagnachmittag ein heftiges Hagel-Unwetter nieder. In Graz musste der Plabtuschtunnel sogar vorübergehend gesperrt werden. Auch im Waldviertel hat es ordentlich gehagelt, wie auf diesen Bildern zu sehen ist: