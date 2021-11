Gestohlene Pfandgasflaschen brachten Diebe Ertrag im fünfstelligen Euro-Bereich

Die Kriminaldienstgruppe Traun konnte in enger Zusammenarbeit mit weiteren Dienststellen aus Oberösterreich und Salzburg zwei bosnische Staatsbürger aus Salzburg, 20 und 25 Jahre alt, ausforschen, welche verdächtig sind, zumindest 44 Diebstähle bzw. Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Seit März 2021 entwendeten die beiden Täter fortlaufend volle als auch leere Pfand-Gasflaschen von Firmen-Lagerplätzen in mehreren Bundesländern. Durch die Rückgabe der Gasflaschen erzielten sie einen Pfandwert im fünfstelligen Euro-Bereich. Im Juli konnten die Täter bei einem Gasflaschendiebstahl in Golling an der Salzach/Salzburg auf frischer Tat ertappt und bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt werden. Dennoch setzten die beiden Bosnier ihre Tathandlungen fort. Letztendlich wurden sie am 15. November 2021 im Salzburger Stadtgebiet festgenommen. Bei der Einvernehmung zeigten sich beide umfassend geständig und gaben auch noch weitere Taten zu. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg erfolgte die Überstellung in die Justizanstalt Puch-Urstein.