Gegen Kollegen geprallt - Rennradfahrerin schwer verletzt

Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung war am Samstag gegen 11 Uhr gemeinsam mit drei weiteren Radfahrern mit seinem Rennrad von Ried im Innkreis Richtung Uttendorf unterwegs. In Mairing, Gemeinde Mettmach, stellte er auf seinem Navi fest, dass er nach links in Richtung Gunzing hätte abbiegen müssen. Während er sich aufrichtete, prallte die Rennradfahrerin hinter ihm, eine 56-Jährige deutsche Staatsbürgerin, gegen das Hinterrad des 66-Jährigen und stürzte auf die Fahrbahn. Sie zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 in das Klinikum Wels geflogen, berichtete die Polizei.

Samstagmittag ereignete sich dann ein weiterer Unfall, in den ein Rennradfahrer verwickelt war: Ein 56-jähriger Rennradfahrer ist in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden. Ein 63-jähriger Autolenker übersah den Rennradfahrer beim Einpacken. Der Radfahrer wurde verletzt ins Spital gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.