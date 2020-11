Friedenslicht auch als Briefmarke

Die eine zeigt Papst Franziskus mit der Friedenslicht-Laterne, die andere das in ein rotes Tuch gehüllte Jesuskind. Die österreichischen Marken haben einen Wert von 85 Cent und einem Euro. Sie erscheinen in Österreich und Rom am 20. November.

