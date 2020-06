Erneut Covid-19-Fall an Otto-Glöckel-Schule in Linz

Es ist ein fliegender Wechsel: Während jene acht Schüler, die sich wegen einer Corona-Infektion einer ihrer Klassenkameradinnen für 14 Tage in Quarantäne begeben mussten, kommende Woche in die Otto-Glöckel-Schule (NMS5) zurückkehren, müssen acht andere zu Hause bleiben.

Denn Mittwochabend ist neuerlich ein Covid-19-Fall an der NMS5 in Linz bekannt geworden. Es ist der zweite innerhalb von zehn Tagen. Eine Schülerin wurde positiv getestet, acht weitere Schüler und drei Lehrer warten nun zu Hause auf die Abklärung durch das Gesundheitsamt.

Wie berichtet, hat die Vorgehensweise beim ersten Corona-Fall an der NMS5 Ärger in der Lehrerschaft ausgelöst. Lehrer, die Kontakt mit der betroffenen Schülerin hatten, mussten nach einem Tag in Quarantäne wieder unterrichten.