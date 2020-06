Coronafall an Neuer Mittelschule in Linz

Zuerst war es eine Volksschule in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg), an der ein neuer Coronafall aufgetaucht war. Nun wurde auch in Linz eine Schülerin positiv auf das Virus getestet.

Die Schülerin der Otto-Glöckel-Schule (NMS5) und acht ihrer Mitschüler müssen für 14 Tage in Quarantäne. Die Rückverfolgung der Infektionskette sei bereits im Gange, teilte das Land Oberösterreich mit.

Sechs betroffene Lehrkräfte, die die Schülerin unterrichtet hatten, dürfen aber ab morgen, Montag, dennoch wieder ihrer Arbeit nachgehen. Die Hygieneregeln seien eingehalten worden, es konnte Entwarnung gegeben werden. Über eine Testung der gesamten Schule werde noch entschieden.