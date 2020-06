Volksschülerin positiv auf Corona getestet, auch drei Familienmitglieder infiziert

Das gab die oberösterreichische Landesregierung am Samstagnachmittag bekannt.

Nun müssen auch die Kontaktpersonen der Infizierten nachverfolgt werden. „Aufgrund des Kontaktpersonenmanagements werden an der Schule nun neun Lehrer und 70 Schüler getestet. Alle werden auf jeden Fall auch für 14 Tage abgesondert“, heißt es dazu in der Mitteilung des Landes. Auch das Contact Tracing über das weitere Umfeld der Familie laufe weiter. Insgesamt 47 Personen wurden dabei registriert. Ob und wo noch weitere Testungen erforderlich seien, werde sich nach derzeitigem Stand (Samstagnachmittag) erst ergeben.

In Alten- und Pflegeheimen sind aktuell ein Bewohner sowie drei Mitarbeiter von Covid-19 betroffen. Auf der Intensivstation muss in Oberösterreich derzeit niemand mehr aufgrund einer Corona-Infektion behandelt werden. Österreichweit sind noch 17 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 61 Personen sind in Oberösterreich bisher an den Folgen von Covid-19 verstorben (Österreich: 672).

