Ein Hoch auf das Ehrenamt im Sport: Nominieren Sie Kandidaten

Wo wären Oberösterreichs Sportvereine, wenn es die 200.000 Ehrenamtlichen und deren tatkräftige Hilfe nicht geben würde? Mit ihrer Arbeit stehen sie zumeist nicht ganz vorne in der ersten Reihe, und dennoch sind sie es, die den Betrieb mit Einsatz und Empathie am Laufen halten. Höchste Zeit, diese Freiwilligen vor den Vorhang zu holen.

"Dankeschön" heißt die Wahl, bei der das Sportland mit den OÖN, den Tips, Life Radio und TV1 die "Ehrenamtlichen des Jahres" sucht. Nominieren Sie Ihre Kandidaten bis 21. August auf nachrichten.at/ehrenamt, ab 28. August wird abgestimmt.

Nominieren: Füllen Sie das Formular auf nachrichten.at/ehrenamt aus und laden Sie ein Foto des Nominierten auf dieser Seite hoch. Abstimmen: Eine Jury wählt nach dem 21. August aus den Nominierten für jeden Bezirk mehrere Kandidaten aus, für die dann ab dem 28. August auf nachrichten.at/ ehrenamt gestimmt werden kann.

Kür des Siegers: Die Gewinner werden bei einer großen Abschlussveranstaltung am 30. Oktober in den Promenaden Galerien in Linz geehrt.

Preise: Auf die Sieger warten tolle Preise. Jeder Bezirkssieger erhält 1000 Euro. Der Landessieger, der aus den 16 Bezirkssiegern gekürt wird, bekommt nochmal 1500 Euro. Dankeschön für Ihr Engagement.

