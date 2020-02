Drogenkontrolle endete für 25-Jährigen im Gefängnis

Eine 20-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am Sonntag mit ihrem Pkw zum Parkplatz am Rutzinger See in Hörsching. Eine Polizeistreife bemerkte den Pkw und führte eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.

Bei der Durchsuchung des 25-jährigen Beifahrers wurde Marihuana gefunden und sichergestellt. Ein freiwilliger Drogentest bei der 20-Jährigen verlief positiv auf THC ergab. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 25-Jährigen bestand eine Festnahmeanordnung, woraufhin er festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht wurde.