Die Grippewelle erreicht Oberösterreich

LINZ. Es ist wieder so weit: Tausende Oberösterreicher hüten derzeit wegen grippaler Infekte das Bett - die Zahl der Influenza-Patienten hat sich in dieser Woche verdoppelt.

Bei der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK), bei der rund 630.000 Angestellte versichert sind, haben sich in der vergangenen Woche knapp 2600 Menschen wegen grippaler Infekte krankgemeldet – um rund 300 mehr als in der Woche zuvor. Die Zahl der Patienten mit der echten Grippe hat sich von 65 auf 130 gar verdoppelt.

Bettruhe und viel trinken

"Die Zahlen gehen derzeit eindeutig nach oben", sagt Ulrike Bauer von der Gebietskrankenkasse. So zählte die GKK in der ersten Jännerwoche noch 1500 wegen grippaler Infekte Krankgemeldete, in der Woche vor Weihnachten waren es rund 1000.

Auch wenn die Betroffenen davon wohl nichts hören wollen: Die Zahlen sind durchaus im Rahmen des Üblichen. "Jedes Jahr gibt es Ende Jänner, Anfang Februar eine Grippewelle", sagt Bauer. "Der Höhepunkt wird meist in den Kalenderwochen sieben, acht und neun erreicht." Im Vorjahr fiel die Grippewelle allerdings besonders heftig aus: Damals lagen laut GKK zum gleichen Zeitpunkt wie heuer schon mehr als 4000 Menschen mit grippalen Infekten im Bett, die echte Grippe hatten insgesamt 460 Versicherte.

In Kremsmünster ist unterdessen die Lage (noch) ruhig: "In unserer Gemeinde ist heuer noch kein Fall einer echten Grippe bekannt", sagt Gemeindearzt Wolfgang Ziegler, zugleich Hausärzte-Sprecher in der Ärztekammer. Doch was tun, wenn sie im Anmarsch ist? "Bei der echten Grippe ist eine ärztliche Behandlung erforderlich", sagt Ziegler. Denn für Ältere oder Personen mit chronischen Erkrankungen kann die Grippe gefährlich werden.

Bei grippalen Infekten empfiehlt Ziegler Bettruhe, ausreichend zu trinken, gegen Husten Salzwasserdampf zu inhalieren und viel Vitamin C, um das Immunsystem zu unterstützen. Und wie ist es mit der Grippe-Impfung – zahlt sie sich jetzt noch aus? "Auch wenn es gut eine Woche dauert, bis der Impfstoff wirkt", sagt der Mediziner: "Eine Impfung ist grundsätzlich zu empfehlen."

Echte Grippe oder grippaler Infekt?

Die echte Grippe ist eine schwere Infektionskrankheit, die durch Influenza-Viren hervorgerufen wird. Die Krankheit tritt typischerweise sehr rasch auf: "Innerhalb weniger Stunden ist das Vollbild da", sagt Wolfgang Ziegler, Sprecher der Allgemeinmediziner in der Ärztekammer. Symptome sind hohes Fieber mit mehr als 40 Grad, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten, Halsweh und Schwächegefühl. Ein Arztbesuch sei unbedingt erforderlich, sagt Ziegler: "Vor allem für ältere Menschen oder Personen mit chronischen Erkrankungen kann die Grippe gefährlich sein."Der grippale Infekt äußert sich ähnlich, etwa mit Schnupfen, Husten, Kopfweh und leichtem Fieber. Ziegler empfiehlt Bettruhe, viel trinken und Salzwasserdampf inhalieren.

