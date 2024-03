Bis zu 26 Grad: Der Osterhase bringt den Sommer

Nach einer kurzen Regenphase, die uns in den kommenden beiden Nächten erwischt, und einem eher durchwachsenen Donnerstag macht sich das Wetter am Freitag bereit für ein freundliches Osterwochenende. Vorerst noch mit eher mäßigen Temperaturen um die 20 bis 22 Grad. Aber dann.

Es wird sonnig, es wird warm: "Der schönste Tag wird sicher der Samstag", sagt Christian Resch von GeoSphere Austria (vormals: ZAMG). Der könnte glatt der erste Sommertag dieses Jahres werden. Auf bis zu 26 Grad könnten im südlichen Bergland die Temperaturen klettern (im Norden bis zu 23 Grad). Ab 25 Grad gilt ein Tag als Sommertag. Auch wenn es der vorletzte Märztag ist.

Was die Laune so mancher Sonnen- und Frischlufthungrigen etwas trüben könnte: "Es wird ein kräftiges Föhnwochenende", sagt der Meteorologe. Im Flachland und im Zentralraum sei das wahrscheinlich nicht ganz so stark zu spüren, in den Tälern der Pyhrnregion beispielsweise oder an exponierten Stellen im nördlichen Mühlviertel könne der Wind aber schon mit Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h daher brausen. Am Sonntag sollte der Wind aber aufs südliche Bergland begrenzt sein. Bei Bergtouren sollte die Wahl dieses Wochenende daher eher auf den Norden fallen, rät Christian Resch. Auf den Bergen im Süden des Landes könnte es durchaus stürmisch werden.

Durchaus osterhasenfreundlich präsentiert sich aus jetziger Sicht aber der Sonntag. "Für die Nesterlsuche am Vormittag ist das Wetter freundlich", so Christian Resch. Auch wenn es im Salzkammergut nicht ganz ausgeschlossen wäre, dass auch einmal Regenschauer durchzögen und insgesamt auch mit Wolken zu rechnen sei. Die Temperaturen liegen auch noch einmal zwischen 21 Grad im Mühlviertel und 24 Grad im Salzkammergut.

Der Ostermontag dagegen schaut derzeit nicht mehr ganz so rosig aus. Es stünden zwar noch einige Fragezeichen im Raum, momentan aber zeichne sich zwar noch eher mildes, aber bereits wechselhaftes Wetter ab. Am Vormittag bleibe es voraussichtlich noch einigermaßen freundlich, im Laufe des Tages stellen sich laut derzeitigen Modellen aber dichte Wolken, kräftiger Wind, Regen und teils auch Gewitter ein.

