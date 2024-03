Fahrt in den Osterurlaub: Wo Sie heuer Nerven brauchen

„Durch den Feiertag in Deutschland am Karfreitag und den inzwischen besseren Wetteraussichten erwarten wir starken Ausflugsverkehr über Ostern. Gründonnerstag und Karfreitag sind erfahrungsgemäß die bevorzugten Tage für den Aufbruch, der Ostermontag der Hauptrückreisetag für den Osterausflug“, heißt es seitens des Verkehrsclubs ÖAMTC. Dass die orthodoxen Kirchen Ostern heuer erst Anfang Mai feiern, dürfte das Geschehen entspannen. Auf der Route Richtung Balkanstaaten könnte es dadurch ruhiger zugehen.

Bild: ÖAMTC

Weil Karfreitag in Deutschland ein Feiertag ist, dürfte der Reiseverkehr von dort jedoch schon am morgigen Donnerstag in den Nachmittags- und Abendstunden beginnen. Mit Urlaubs- und Ausflugsverkehr aus Deutschland Richtung Südtirol sei zu rechnen, heißt es vom ÖAMTC.

Bitte warten

"Bitte warten" wird es wieder vor den Tunnelbaustellen auf der Tauern Autobahn A10 heißen. Hier sei mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde zu rechnen, so die Experten. Die Marillenblüte in der Wachau dürfte nicht nur Menschen aus dem Großraum Wien, sondern auch aus Oberösterreich locken. Im Großraum Salzburg sei mit Tagesausflüglern zu rechnen - und auch die Skigebiete könnten sich nach den Schneefällen in höheren Lagen am vergangenen Wochenende noch einmal über gesteigertes Interesse freuen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper