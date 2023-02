Demo vor Burschenbundball: Polizei hofft auf "geringe Verkehrsbeeinträchtigung"

An der Demonstration werden heuer deutlich weniger Personen teilnehmen als in den Jahren vor Corona (Bild: 2018).

Während in den Jahren vor Corona bis zu 2000 Personen bei der Kundgebung dabei waren, rechnet die Polizei am heutigen Samstag nur mit rund 300 Teilnehmern. Probleme werden keine erwartet, man sei aber gut vorbereitet und mit Personal "im unteren dreistelligen Bereich" im Einsatz, so Polizeisprecher David Furtner. Für den Fall, dass der Einsatz doch größer ausfällt, gebe es allerdings noch genügend Beamte "in Reserve".

Die "Jahresveranstaltung der in Oberösterreich lebenden Mitglieder von nationalen waffenstudentischen Verbindungen, ihrer Angehörigen und Freunde" hat - von den Pandemiejahren abgesehen - laut den Organisatoren seit 1948 regelmäßig stattgefunden. Beinahe so viel Tradition wie die Veranstaltung selbst hat seit vielen Jahren auch eine Demo des Bündnis "Linz gegen Rechts", die auch heute wieder stattfinden wird. Sie startet um 17.30 Uhr am Platz vor dem Ars Electronica Center und führt bis zum Sperrkreis beim Martin Luther Platz an der Landstraße.

Auswirkungen hat die Kundgebung auf den Öffentlichen Verkehr im Linzer Stadtgebiet. Ab 17 Uhr muss bis Demo-Ende ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden, zwischen Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße bzw. Landgutstraße fährt zu dieser Zeit keine Straßenbahn. Für Autos ist die Nibelungenbrücke allerdings ohne Einschränkungen befahrbar. "Wir tun alles, um den Verkehr möglichst reibungsfrei laufen zu lassen und hoffen, dass die Beeinträchtigung möglichst gering ist", sagt Furtner. Der Ball beginnt um 20.30 Uhr im Palais Kaufmännischer Verein.

Autor Florian Wurzinger Online-Redakteur

