Dach der Kammerspiele durch Sturm weggerissen

Infolge des gestrigen Sturms wurde in der Nacht auch das Dach der Linzer Kammerspiele großflächig in Mitleidenschaft gezogen.

Wie das Landestheater in einer Presseaussendung am Samstag bekannt gab, wurde "das Blechdach des Bühnenturms quasi wie Stanniolpapier zerknüllt", so Thomas Königstorfer, kaufmännischer Direktor des Landestheaters.

Trümmer des Daches stürzten aber nicht in die Tiefe, auch bei diesem Vorfall wurde daher niemand verletzt. Für Samstag waren ohnehin keine Vorstellungen geplant gewesen. Ob der Sturmschaden den Vorstellungsbetrieb der kommenden Tage beeinträchtigt, werde noch untersucht, hieß es in der Aussendung.

