Coronavirus: Entwarnung bei Verdachtsfall in Oberösterreich

Wie am Samstag bekannt wurde, war der Mühlviertler beruflich in der Region rund um Peking unterwegs gewesen und erst am Freitag wieder nach Österreich zurückgekommen. Nach seiner Rückkehr traten bei dem Mann Grippesymptome mit Atemwegsbeschwerden als Hinweis auf eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus auf.

Der Patient hatte sich noch in China vorsorglich eine Schutzmaske besorgt und sich nach seiner Ankunft von Angehörigen abholen lassen. Zur weiteren Abklärung wurde er in eine Quarantänestation eines Linzer Krankenhauses gebracht. Am Samstagnachmittag folgte dann das Ergebnis der Blutproben, kein Infekt mit dem 2019-nCoV. Auch in einem ersten Verdachtsfall aus Wels konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Video: Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Lage rund um den Coronavirus einschätzt.

Erleichterung auch in Salzburg

Alle vier Personen in Salzburg, die in den vergangenen Tagen im Uniklinikum unter Beobachtung gestanden sind, haben sich nicht mit dem Erreger infiziert. Das berichtete das Land Salzburg per Aussendung am Samstag. Wie Gesundheits- und Spitalsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christin Stöckl (ÖVP) mitteilte, waren die eingesandten Proben an das Zentrum für Virologie der MedUni Wien negativ.

Wie der Sprecher der Landeskliniken mitteilte, werden die Patienten auch demnächst aus dem Spital entlassen. Am späteren Freitagnachmittag war ein Paar im Alter von 30 und 31 Jahren in die Klinik gekommen - die OÖN haben über die Verdachtsfälle in Salzburg berichtet. Die Chinesin und der Österreicher waren in Shanghai auf Urlaub. Beide kamen von selbst mit leichten Atembeschwerden zur Notaufnahme. Donnerstagabend war ein Salzburger Ehepaar mitte 50 ins Krankenhaus gegangen, nachdem die Frau nach einem Aufenthalt in Peking über Kreislaufprobleme und Durchfall geklagt hatte. Alle Verdachtsfälle kamen auf die Isolierstation der Uniklinik für Innere Medizin III.

Video: Ursula Wiedermann-Schmidt von der MedUni Wien mit ihrer Expertise zum Coronavirus.

Rückführung von sieben Österreichern aus Wuhan

Mittlerweile läuft die Organisation der Heimholung von sieben Österreichern aus dem chinesischen Epidemiegebiet auf Hochtouren. Sonntag gegen 6.00 Uhr früh sollte jene Bundesheer-Transportmaschine von Linz-Hörsching nach Frankreich abfliegen, mit der die Österreicher von dort heimgeholt werden.

Der Transport sollte insgesamt in einer Art Stafette erfolgen. Im Laufe der Nacht sollte eine französische Maschine mit französischen Staatsangehörigen und EU-Bürgern inklusive der Österreicher von Wuhan abfliegen. Zielort würde ein Flugplatz in Südfrankreich sein, hieß es.

Außenminister Alexander Schallenberg erklärte zu der geplanten Aktion: "Ich freue mich, dass es uns gelingen wird, am Wochenende Österreicherinnen und Österreicher aus der Provinz Hubei sicher nach Hause zu bringen. Sie werden in einer französischen Maschine nach Frankreich fliegen und von dort weiter nach Österreich gebracht. Ein Mitarbeiter unserer Botschaft in Peking ist persönlich vor Ort und wird sie auch auf dem Heimweg begleiten. Unser Dank geht an die französische Regierung für die exzellente Kooperation. Das ist gelebte europäische Zusammenarbeit!"

Gesundheitscheck vor Rückführung

Das Außenministerium hatte das Verteidigungsministerium um Weitertransport der österreichischen Staatsbürger von Frankreich nach Österreich ersucht. Der Transport wird von der viermotorigen Transportmaschine C-130 Hercules der Luftstreitkräfte des Bundesheeres durchgeführt werden. Die Crew werde von einem Sanitätsteam und zwei Experten des ABC-Abwehrzentrums begleitet, teilte das Ministerium mit. Man rechnete mit dem Transport der Österreicher von Frankreich Österreich ab den Vormittagsstunden. Nicht bekannt war bis Samstagnachmittag, wo das Flugzeug in Österreich ankommen und wohin man dann die sieben Personen bringen würde.

Voraussetzung für die Rückkehr ist allerdings, dass die Reisenden gesund sind. "Es gibt vor dem Flugantritt in Wuhan einen Gesundheitscheck. Es können nur Gesunde mitfliegen. Nach unseren Erkenntnissen sind derzeit aber alle wohlauf", hatte der Außenamtssprecher bereits am Freitag gesagt.

Lokalisierung: Die Millionenmetropole Wuhan (China) als Ausgangspunkt der mysteriösen Krankheit.

