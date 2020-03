Corona-Angst: Vorsicht vor Fake News im Internet

Die Bankomaten spucken kein Bargeld mehr aus, die Bevölkerung wird zu Hause eingesperrt, das Wasser wird knapp: Solche und ähnliche Horrorszenarien finden in sozialen Medien Verbreitung. Kanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer (beide VP) und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) appellierten an das Verantwortungsbewusstsein der Österreicher und daran, solchen "frei erfundenen Gerüchten" keinen Glauben zu schenken. Die offiziellen Informationskanäle stünden offen, auch solle man sich an die Nachrichten seriöser Medien halten, sagte Nehammer.

Dass es in den vergangenen Tagen zu oft irrationalen Hamsterkäufen kam, führt Michael Hammer, Präsident des oö. Zivilschutzverbandes, einerseits auf falsche Gerüchte zurück, die Lebensmittelgeschäfte würden schließen, andererseits auch auf Ängste vor einer Situation, "wie wir sie noch nicht erlebt haben". Zu einer "normale Grundbevorratung" rate der Zivilschutzverband immer; in der jetzigen Situation, in der man die Außenkontakte reduzieren soll, seien dazu "vernünftige" Einkäufe für den Zeitraum von mehreren Tagen anzuraten. (bock)

Die häufigsten Gerüchte

Ab nächster Woche gibt es kein Bargeld mehr

Richtig ist … Die Bankfilialen bleiben offen, auch die Bankomaten werden mit Bargeld versorgt. „Die Nationalbank hat ausreichende Bargeldreserven, um die Bankomatbetreiber, die Banken und die Wirtschaft zu versorgen. Im Bargeldbereich der Nationalbank wurden auch die Öffnungszeiten ausgeweitet“, so Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann. - Das Leitungswasser wird abgedreht Richtig ist … Das Coronavirus kann erstens nicht durch Trinkwasser übertragen werden, zweitens gehört die Wasserversorgung zu jener „sensiblen“ Infrastruktur, die auf jeden Fall aufrechterhalten wird. Das Anlegen von Wasservorräten ist hier daher unnötig. Die Wasserqualität wird auch laufend nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. - Ausgangssperre für die B evölkerung Richtig ist ... „Es wird natürlich keine Ausgangssperren geben“, trat Innenminister Karl Nehammer (VP) Gerüchten entgegen, es könnten Sperren großflächig verhängt werden. Dass Wien abgeriegelt werden könnte, nannte Kanzler Sebastian Kurz (VP) gestern „vollkommen frei erfunden“. „Undenkbar“, sagte der Wiener Stadtrat Peter Hacker (SP). - Kein Verkauf von Lebensmitteln mehr Richtig ist ... Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte bleiben geöffnet, ebenso wie Apotheken, Postämter und Trafiken. Die Versorgung sei gesichert, so der Handelsverband. Hamsterkäufe führen zu Engpässen in Geschäften, vom „Hamstern“ riet auch der Zivilschutzverband ab: Man solle sich „normale“ Vorräte für ein paar Tage besorgen. - Der öffentliche Verkehr steht still Richtig ist ... Der Verkehr von Bahn und Bus und den städtischen Öffis bleibt aufrecht, beim grenzüberschreitenden Verkehr gibt es Einschränkungen. Es gibt aber Sicherheitsmaßnahmen, wie beim oö. Verkehrsverbund: Die vordere Bustür bleibt geschlossen, Landesrat Steinkellner (FP) ersucht auch, „bis auf Weiteres nur notwendige Fahrten zu unternehmen“.

