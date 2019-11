Christian Lampl wird neuer Primar bei den „Brüdern“

Mit Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Lampl übernimmt ab sofort ein sehr erfahrener Neurologe und in der Spitalspartnerschaft der Barmherzigen Brüder und Schwestern bewährter Krankenhausmanager die Leitung der Abteilung für Neurologie. Anfang 2020 wird auch das „Zentrum für Integative Altersmedzin“ unters einer Leitung in Betrieb gehen.

Prof. Lampl war zwischen 2007 und 2012 bereits als Abteilungsleiter der Neurologie bei den Barmherzigen Brüdern tätig, bevor er in die Geschäftsführung und Ärztliche Direktion der Barmherzigen Schwestern wechselte. Er bringt für diese komplexe Aufgabenstellung die erforderliche Managementerfahrung mit, kennt das Haus sowie die Kolleginnen und Kollegen Linz sehr gut und ist damit Garant für eine gute Zusammenarbeit über die Abteilungs- und Kran-kenhausgrenzen hinweg“ sagt Peter Ausweger, Gesamtleiter am Konventhospital der Barmherzigen Brüder.

„Die Führung eines Zentrums für Alternsmedizin in Verbindung mit Schmerzmedizin und der Abteilungsleitung der Neurologie ist eine optimale Kombination. Denn gerade die alten Patienten sind oft von akuten neurologischen Erkrankungen aber auch von chronischen Leiden wie Bewegungsstörungen oder Demenz betroffen. Mit diesem Modell schaffen wir eine neue Qualität in der Versorgung“ freut sich Stefan Meusburger, Medizinischer Geschäftsführer am Ordensklinikum Linz.