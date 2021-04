Bundesweit hat nur Wels derzeit eine Inzidenz über 300

Die dafür maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz von 400 hat Wels dann aber doch nie erreicht, seit einigen Tagen stabilisieren sich die Zahlen auf hohem Niveau.

Am Montag vermeldete die AGES 321,8 Neuinfektionen aufgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Im Vergleich zum Sonntag (334,6) ist der Wert zwar wieder leicht zurückgegangen. Wels hat damit aber bundesweit den Spitzenplatz im Bezirksranking eingenommen und ist jetzt der einzige Bezirk Österreichs mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 300.

Der bisherige Hotspot Lienz in Tirol (299,6) sowie Hallein in Salzburg (299,2) lagen am Montag knapp unter dieser Marke, die ab 19. Mai eine besondere Bedeutung haben dürfte. Denn dann will die Bundesregierung, wie berichtet, Ausreisekontrollen aus einem Bezirk bereits ab einer Inzidenz von 300 vorschreiben. In Oberösterreich sind nach Wels die Bezirke Braunau (277,6) und Vöcklabruck (271,7) diesem Wert am nächsten.