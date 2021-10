„Es ist keine Überraschung, dass es wieder so gekommen ist, die Zahlen im Bezirk Braunau gehen derzeit durch die Decke“, sagt Gerald Kronberger. Aktuell weise der Bezirk eine Sieben-Tages-Inzidenz von 557,8 bei einer Impfquote von 52,1 Prozent auf. In Verbindung mit der auf 37 gestiegenen Zahl an belegten Intensivbetten in Oberösterreich müsse der Hochinzidenzerlass ab Mitternacht in Kraft treten, so Gerald Kronberger.