Borkenkäferbefall noch schlimmer als im Vorjahr

Der Schaden könnte heuer noch höher ausfallen. Durch die Hitze könne sich der Käfer besonders schnell entwickeln, befürchtet man beim Land Oberösterreich. Die OÖN berichteten.

Das Land appelliert an Waldbesitzer, aktiv ihre Bestände zu kontrollieren, befallene Stämme zu entfernen und auf Nutzholz-Schlägerungen in gesunden Beständen zu verzichten, um den Holzmarkt nicht zusätzlich zu belasten. Die Bundes-Fördermittel für Oberösterreich seien von ursprünglich 15 auf 21 Millionen Euro aufgestockt worden, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (beide VP) in einer Presseaussendung. Gefördert werden forstökologische Maßnahmen ebenso wie Holzlagerplätze, Nasslager oder die Hackschnitzelproduktion aus befallenem Holz.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.