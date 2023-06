"Blut ist bei Notfällen die wichtigste Medikation"

Unkompliziert von kurzer Dauer: Blutspenden ist jederzeit in den Blutzentralen möglich.

Ein kleiner Stich und in fünf bis acht Minuten ist alles vorbei – "und am Ende haben wir eine Blutkonserve, die jemandem das Leben retten kann", sagt Josef Gabriel von der Blutzentrale in Linz. Seit 20 Jahren nimmt der 57-Jährige freiwilligen Spendern Blut ab.

Die Spendebereitschaft in Oberösterreich sei grundsätzlich gut. Etwa 40.000 Menschen würden jährlich rund 55.000 Blutkonserven füllen. Gerade in ländlicheren und kleinen Gemeinden würden Menschen oft mehrmals pro Jahr zur Blutspende erscheinen. "Feuerwehr oder Landjugend können dort viele Menschen in kurzer Zeit mobilisieren", sagt Gabriel.

Wünschen würde sich Gabriel, dass Blutspenden mit einer ähnlichen Routine wie der jährliche Zahnarztbesuch erfolgen. "Blutkonserven sind immer die Notfallmedikation Nummer eins."

Josef Gabriel, Blutzentrale Linz Bild: Antonio Bayer

Unkomplizierte Vorsorge

Blut wäre für den täglichen Bedarf in Oberösterreich genug vorhanden. Laut Walter Aichinger, Präsident des OÖ. Roten Kreuzes, würden Menschen mit Blutgruppe 0 negativ und B negativ für eine Spende besonders gefragt sein. "0 negativ ist in der Erstversorgung für jede Blutgruppe geeignet, B negativ eine der seltensten Blutgruppen in Österreich", berichtet Aichinger.

Eine Blutspende nütze nicht nur dem Empfänger. "Die Blutabnahme ist eine Vorsorgeuntersuchung", sagt Aichinger. Sie gebe etwa Aufschluss über Leber- und Blutfettwerte. Und auch ernste Krankheiten können erkannt werden: Pro Jahr würden laut Aichinger drei bis vier Fälle von Leukämie frühzeitig erkannt werden, "was bei dieser Krankheit über Leben und Tod entscheiden kann".

Haberlander (l.) mit Aichinger und OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein Bild: Antonio Bayer

Blutspenden in Linz

Spenden könne man laut Aichinger bei den Blutzentralen in Oberösterreich sowie bei Blutspendeaktionen, die regelmäßig organisiert würden.

Eine davon findet noch heute im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz statt. Unter den Spendern war gestern auch LH-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP).

Die Blutspendeaktion in den Promenaden Galerien findet noch heute von 9.30 bis 15 Uhr statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.