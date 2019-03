Betrugsopfer wurde selbst zur Betrügerin

LINZ. 62-Jährige soll auf vermeintlichen Lottogewinn hereingefallen sein – beim Prozesstermin fehlte von ihr jede Spur.

Der Prozess gegen eine mutmaßliche Betrügerin wurde vertagt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es hätte ein ungewöhnlicher Prozess am Landesgericht werden sollen: Angeklagt war eine Betrogene, die selbst zur Betrügerin geworden war. Doch die Verhandlung musste am Dienstag vertagt werden, weil die Beschuldigte durch Abwesenheit glänzte. Auch ihr Verteidiger gab an, seine Mandantin nicht erreicht zu haben.

Im Mittelpunkt des Falls steht eine 62-jährige Frau, eine gebürtige Israelin mit Wohnsitz in Linz. Im Jahr 2016 soll sie ein Unbekannter zunächst telefonisch kontaktiert haben. Der Anrufer soll ihr weisgemacht haben, dass sie einen Millionengewinn in einer texanischen Lotterie gemacht habe. Um die Summe zu erhalten, müsse sie aber zunächst Geld für Steuern, Zölle und Notarskosten aufbringen.

Eine durchaus gängige Betrugsmasche, der die 62-Jährige offenbar Glauben schenkte. Daher soll sie sich in ihrem Freundeskreis Geld geliehen und dieses via Western Union nach Südafrika überwiesen haben.

Irgendwann dürfte die Frau allerdings zweierlei bemerkt haben: Zum einen, dass sie selbst Opfer eines Betrugs geworden war, zum anderen, dass es unter diesem Vorwand eines angeblichen Gewinns einfach war, von Bekannten Geld zu bekommen. „Daher hat sie weitergemacht, als sie selbst schon nicht mehr an den Lottogewinn glaubte“, sagt Philip Christl von der Staatsanwaltschaft Linz.

Rund 600.000 Euro Schaden

Fünf Bekannte soll die Verdächtige betrogen haben, die Schadenssumme dürfte um die 600.000 Euro betragen. Insgesamt soll sie sogar versucht haben, an eine Million Euro zu kommen. „Aber es hat wohl nicht jeder gezahlt“, sagt Christl. Ende 2017 dürfte die Vorgehensweise der 62-Jährigen aufgeflogen sein. Weil sie ihre Bekannten eben bewusst hinters Licht geführt haben soll, muss sie sich wegen Betrugs verantworten.

Ein zweiter Anklagepunkt widmet sich der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung: Die Frau hatte behauptet, im Februar 2018 entführt worden zu sein. Zuvor hatte ihr Sohn sie als abgängig gemeldet.

Gegenüber den Behörden gab sie an, dass sie von drei uniformierten Männer abgeholt, nach Ungarn gebracht und dort in einem unterirdischen Verlies gefangen gehalten worden sei. Die Kidnapper seien Organhändler gewesen. Sie sei freigekommen, weil sie behauptet habe, an einer Infektionskrankheit zu leiden.

Bis zu zehn Jahre Haft

Warum die 62-Jährige diese Geschichte erzählte, ist ebenso unklar wie die Motivation, die sie dazu gebracht haben soll, ihre Bekannten um Geld zu betrügen.

Ein psychiatrisches Gutachten wurde in Auftrag gegeben. Im Falle einer Verurteilung drohen der Frau bis zu zehn Jahre Haft.

