Bankomatdiebstähle im Innviertel: Polizei sucht grünen Geländewagen

LOHNSBURG/ ASPACH. Nach zwei versuchten Bankomatdiebstählen im Innviertel sucht die Polizei nach einem grünen Land Rover, den die Täter benutzt haben dürften.

Die Vorfälle ereigneten sich am 25. Jänner in Lohnsburg (Bezirk Ried) und am 14. Februar in Aspach (Bezirk Braunau). Beide Male versuchten die Täter, mit Hilfe eines Fahrzeugs Bankomaten herauszureißen, die in Foyers von Supermärkten standen. Die Unbekannten scheiterten zweimal, richteten aber großen Schaden an.

Ermittlungen ergaben, dass die Täter in beiden Fällen das gleiche Fahrzeug verwendet haben dürften. Aufgrund an den Tatorten gefundener Autoteile geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Land Rover Discovery II, Baujahr 1998 bis 2004, handeln dürfte. Das Fahrzeug soll grün gewesen sein, der Innenraum möglicherweise rot. Der Wagen dürfte stark beschädigt sein, unter anderem blieb in Aspach eine vollständige Hecktür mit der deutschen Nummerntafel PAN-KG 382 am Ort des Geschehens zurück. Das Kennzeichen aus Rottal am Inn in Niederbayern war in den vergangenen Jahren nicht mehr zum Verkehr zugelassen und weist gefälschte Plaketten auf. Das Auto stammt möglicherweise aus Ober- oder Niederbayern. Eine Diebstahlsanzeige für einen derartigen Wagen liegt nicht vor.

Das Landeskriminalamt ersucht um Hinweise zum Fahrzeug und zum Kennzeichen. Hinweise nehmen jede Polizeiinspektion sowie das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059 133 403 333 entgegen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema