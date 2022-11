Bahnstreik am Montag: Das müssen Sie jetzt wissen

Welche Züge sind betroffen? Alle. Der gesamte Zugverkehr in ganz Österreich kommt zum Erliegen. Das heißt, es sind alle Züge der ÖBB – egal ob Fernverkehr, Regionalzüge oder S-Bahn, in Oberösterreich auch die Linzer Lokalbahn, die Mühlkreisbahn und die Vorchdorferbahn – sowie die Verbindungen der Westbahn betroffen.

Wann wird gestreikt? Ab Montag, den 28.11.2022, 0 Uhr für 24 Stunden. Es kann aber bereits ab Sonntagabend bzw. noch bis Dienstagfrüh zu Ausfällen bei den Nightjet-und EuroNight-Verbindungen kommen.

Wie finde ich heraus, ob mein Zug am Sonntagabend oder Dienstagmorgen fährt? Am besten im Internet. Die ÖBB listet die betroffenen Nightjet- und Eurojet-Verbindungen unter oebb.at/streik auf. Zusätzlich kann die digitale Fahrplanauskunft Scotty genutzt werden.

Ist auch der Busverkehr betroffen? Nein. Postbusse fahren in Oberösterreich regulär. Der Regionalbus und der Stadtverkehr ist nicht betroffen. Ausgenommen davon ist die Traunseetram in Gmunden, hier stehen die Garnituren still. Die Straßenbahnen und Busse in Linz fahren normal. In Salzburg und Innsbruck ist auch der innerstädtische Busverkehr betroffen.

Gibt es Schienenersatzverkehr? Nein, es wird keinen Ersatz für die ausgefallenen Züge geben. "Das ist bei der hohen Anzahl an Ausfällen nicht möglich", heißt es von den ÖBB. Allein für den City Airport Train (CAT) zwischen Wien-Mitte und Flughafen Wien wird ein Ersatz angeboten, teilte der Airport mit.

Was bedeutet der Streik für den Straßenverkehr? Der ÖAMTC prophezeit für den Montag in den Ballungsräumen "massive Verkehrsbelastungen". Der Autofahrerklub appellierte an die Pendler, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Homeoffice zu nutzen.

Was passiert mit bereits gekauften Tickets? Bei den ÖBB bleiben Tickets, die für eine Fahrt im Streikzeitraum gekauft wurden, bis inklusive 5. Dezember gültig oder werden rückerstattet. Das gilt auch für Tickets mit Zugbindung. Sitzplatzreservierungen können nicht auf andere Züge übertragen werden und werden daher rückerstattet.

Was passiert, wenn ich als Fahrgast in einer Stadt strande? Es gelten, wie bei allen Zugausfällen, die Fahrgastrechte. Das bedeutet, die Kosten für ein angemessenes Hotel sowie die Taxikosten dorthin werden von den ÖBB übernommen. Nähere Infos dazu unter https://www.oebb.at/de/reiseplanung-services/nach-ihrer-reise/fahrgastrechte.

Kann es sein, dass ich mitten auf der Strecke in einem Zug stecken bleibe? Keine Sorge, das kann nicht passieren. Die vom Streik betroffenen Züge fallen entweder aus oder werden verkürzt geführt.

Wird es noch weitere Streiks geben? Das steht derzeit nicht fest und hängt davon ab, wie die KV-Verhandlungen weiter verlaufen. "Wir hoffen auf eine zeitnahe Einigung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter", heißt es seitens der ÖBB.

Warum wird gestreikt? Der Streik ist ein Druckmittel der Gewerkschaft, nachdem die neuen Lohnverhandlungen für die Eisenbahner am Sonntagvormittag erneut gescheitert sind. Arbeitgeber und Arbeitnehmer schieben sich dafür gegenseitig die Verantwortung in die Schuhe. Details zu den Positionen und Forderungen lesen Sie hier:

Details zum Bahnstreik im Video:

Wichtige Links:

Weitere Fragen und Antworten zum Bahnstreik finden Sie auf oebb.at/streik

Scotty, die digitale Fahrplanauskunft der ÖBB: fahrplan.oebb.at

Informationen zu Fahrgemeinschaften im Großraum Linz: domino-ooe.at

