Autolenkerin bei Kollision mit Holztransporter verletzt

Die 43-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Mittwochfrüh mit ihrem Pkw auf der B 38 in Richtung Haslach. Aus noch unklarer Ursache kam sie in Haslach mit den beiden rechten Fahrzeugreifen auf das rechte Straßenbankett. Daraufhin lenkte sie nach links ein, geriet ins Schleudern und stieß seitlich gegen einen entgegenkommenden Holztransporter. Dieser wurde von einem 34-Jährigen aus dem Bezirk Zwettl gelenkt. Die Autolenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Rohrbach gebracht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.