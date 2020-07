Altausseer Kirtag wegen Corona abgesagt

Wie Organisationschef Werner Fischer heute bekanntgab, wird die 60. Ausgabe des Altausseer Kiritag-Bierzelts, die drei Tage lang, vom 5. bis 7. September hätte stattfinden sollen, abgesagt.

Wir tragen mit unserer ständigen Einsatzbereitschaft für die Allgemeinheit sehr viel Verantwortung und sind daher gezwungen, dies auch gerade in der jetzigen Zeit, vielleicht noch mehr, zu leben“, sagt Fischer. „Leider zwingt auch uns die Covid-19-Pandemie in die Knie.“

Die Absage sei auch auf zu viele Unsicherheiten bezüglich der weiteren Ereignisse zurückzuführen, so Fischer. „Aber auch die bevorstehenden Einschränkungen machen eine Durchführung nicht möglich. Außerdem ist für uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter, die für den Betrieb des Bierzeltes unerlässlich sind, und für die vielen Gäste das Wichtigste. Wir wollen sie ja auch im nächsten Jahr wieder bei uns begrüßen.“

Das Altausseer Kiritag-Bierzelt, das traditionell immer am ersten Septembersamstag beginnt und bis Montag dauert, ist für die Freiwillige Feuerwehr Altaussee, die das Fest veranstaltet, eine finanziell äußerst einträgliche Veranstaltung. Der Erlös wird in die Einsatzorganisation investiert und dient somit auch der Sicherheit der Bevölkerung. Die Umwegrentabilität des Kirtags - also Nächtigungen und anderweitige Konsumationen - werden mit 19 Millionen Euro beziffert.

Am Sonntag, 23. August, strahlt ORF 2 um 16.20 Uhr einen Film über das Altausseer Kiritag-Bierzelt aus. Vielleicht ein kleiner Trost dafür, dass das „echte“ Fest in diesem Jahr nicht gefeiert werden kann.