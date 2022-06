Achtung, Falle: Wann man in Pension gehen darf

Ab 18 Uhr dreht sich dort alles um das Thema Pensionen. Die häufigste Frage, die sich bei den Werktätigen vor dem Ruhestand stellt: "Wann kann ich eigentlich frühestens in Pension gehen?" Aber auch Fragen wie etwa, wie viele Versicherungsjahre man braucht, wie hoch die Abschläge sind oder ob in der Pension dazuverdient werden kann, werden thematisiert.

"Achtung, Falle! Pensionen und Ihr gutes Recht", Montag, 4. Juli, um 18 Uhr im Arbeiterheim in Ebensee am Traunsee; Eintritt frei, um Anmeldung unter 050/6906 4412 oder per E-Mail an gmunden@akooe.at wird gebeten.