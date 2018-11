Wie Frauen ihr Selbstbewusstsein zurückerobern

Psychotherapeutin und Autorin Julia Onken ist dieses Wochenende im Bildungshaus Schloss Puchberg zu Gast

Sie zweifeln an ihren Fähigkeiten, fürchten, Fehler zu machen, oder verharren in unglücklichen Beziehungen: "Mangelndes weibliches Selbstbewusstsein hat viele Gesichter", sagt Julia Onken. In ihrem neuen Buch zeigt die Schweizer Psychotherapeutin auf, wie Frauen ihre Stärke zurückgewinnen. Die OÖN haben mit ihr gesprochen.

OÖN: Umfragen zeigen, dass viele Frauen heute wieder lieber zuhause bleiben, als Karriere zu machen. Was halten Sie davon?

Julia Onken: Dieser Rückzug ist erst einmal verständlich, denn daheim ist es ja viel gemütlicher als in der kalten Welt da draußen. Nur darf man das nicht unterstützen, denn die Enttäuschung ist leider programmiert, das belegen die Scheidungszahlen. Man muss sich immer die Wahlfreiheit behalten und den Traum vom Prinzen am besten gleich an den Nagel hängen.

Was raten Sie Frauen, die sich nichts zutrauen?

Erst einmal zu analysieren, woran das liegt. Oftmals findet man die Antwort in der eigenen Geschichte. Wir haben so lange in einer patriarchalischen Gesellschaft gelebt, in der der Vater das Sagen hatte und die Mutter gedient und sich untergeordnet hat. Auch die weiblichen Tätigkeiten wurden oft nicht gewürdigt. Das prägt und wirkt nach.

Und wie holt man nun das Selbstbewusstsein zurück?

Mangelndes Selbstbewusstsein hat immer mit mangelndem Selbstwertgefühl zu tun. Das gilt es zu verbessern. Deshalb muss ich lernen, das Leben und mich selbst zu schätzen, zu achten und zu lieben.

Wie gelingt das?

Indem ich mich etwa mit Menschen umgebe, die mich mögen und stärken. Die sich freuen, mich zu sehen. Die erhöhen meinen Selbstwert. Im Gegensatz dazu gibt es diejenigen, die mich nach unten ziehen. Von solchen Leuten sollte man sich fernhalten.

Viele machen ihren Selbstwert von ihrem Aussehen abhängig.

Da hilft nur, sich klar zu machen, dass Schönheit vergeht. Deshalb lohnt es sich, in die seelischen Aktien zu investieren, statt in unser Aussehen, dessen Wert mit den Jahren unweigerlich abnimmt. Das heißt jetzt nicht, dass Frauen sich nicht schmücken sollen – sie dürfen aber eben auch nicht vergessen, ihre Seele zu pflegen.

Wie steigert man nun den Wert?

Indem man zurückblickt auf das, was man geleistet hat. Ich meine damit vor allem jene Dinge, für die es keine Zertifikate oder keine Diplome gibt. Wenn ich meine Schwiegermutter liebevoll gepflegt habe zum Beispiel. Da erkennt man, was man alles kann. Oft ergibt sich daraus auch eine neue Zukunftsperspektive, weil man erkennt, worin man wirklich gut ist.

Buchtipp und Vortrag

Julia Onken ist Psychotherapeutin und Autorin zahlreicher Bestseller („Feuerzeichenfrau“). Ihr aktuelles Buch trägt den Titel „Warum Frauen ihr Selbstbewusstsein verlieren“, C. H. Beck Verlag, 15,40 Euro.

Veranstaltungstipp: Heute, Donnerstag, 15. November hält Julia Onken (19 Uhr) einen Vortrag in Schloss Puchberg bei Wels, am Freitag (16. 11.) findet ein ganztägiger Workshop statt. Bildungshaus Schloss Puchberg; Tel: 07242/47537; www.schlosspuchberg.at

