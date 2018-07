Unverbesserlicher Drogenlenker gestoppt

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am gestrigen Sonntag mit einem Pkw in Traun auf der B1 in Richtung Wels. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle verhielt sich der Lenker zunehmend auffällig. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

In weiterer Folge wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt, welcher positiv auf THC verlief. Der Lenker wurde der Polizeiärztin zur klinischen Untersuchung vorgeführt, welche die Fahruntauglichkeit feststellte.

Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein konnte an Ort und Stelle nicht vorläufig abgenommen werden, da dieser nicht mitgeführt wurde. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt. Dem Lenker wurde bereits einmal der Führerschein wegen Suchtmittelkonsums abgenommen.