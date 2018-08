Pkw überschlug sich im Innviertel: Lenker ausgeforscht

HOCHBURG-ACH. Jener Pkw-Lenker, der am Sonntagnachmittag im Innviertel eine großangelegte Suchaktion ausgelöst hatte, konnte nun ausfindig gemacht werden.

Vom Lenker des Wagens fehlt weiterhin jede Spur. Bild: (Scharinger)

Polizeihubschrauber, Rettungshundebrigade, die Einsatzkräfte von drei Freiwilligen Feuerwehren und des Roten Kreuz sowie mehrere Polizisten: Sie alle waren am Sonntagnachmittag an einer großangelegten Suchaktion nach einem Unfalllenker im Innviertel beteiligt. Die Suche wurde war Abend ergebnislos abgebrochen worden. Am Montag konnte der Vermisste dann unversehrt an seiner Wohnadresse im Bezirk Braunau am Inn angetroffen werden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Mann hatte am Sonntag gegen 14:30 Uhr auf der Gilgenberger Landesstraße L503 im Gemeindegebiet von Hochburg-Ach (Bezirk Braunau am Inn) die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war ins Schleudern geraten. Grund dafür war seinen Angaben zufolge überhöhte Geschwindigkeit. Auch eine geringe Menge Alkohol war im Spiel, gab der Fahrer an. Wie die Polizei mitteilte, wurde später eine 83 Meter lange Schleuderspur am Asphalt festgestellt. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb in einem Wald auf dem Dach liegen.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fehlte vom Insassen des Wagens jede Spur. Er sagte später bei der Polizei aus, bei dem Überschlag unverletzt geblieben zu sein. Er war selbstständig aus dem Beifahrerfenster des Wracks geklettert und hatte den Ersthelfern vor Ort zu verstehen gegeben, dass alles in Ordnung sei und er bereits die Einsatzkräfte verständigt hatte.

Daraufhin sei er im Unfallschock durch den Wald geirrt und erst bei Dunkelheit an seiner Wohnadresse angekommen. Das Großaufgebot an Einsatzkräften hatte die Suche da bereits wegen Aussichtslosigkeit und fehlender Spuren abgebrochen.

Erst tags darauf sei ihm klar geworden, dass er einen Fehler gemacht habe, so der Lenker. Noch bevor er die Polizei verständigen konnte, war diese bereits an seiner Wohnadresse und befragte ihn. Anzeige an die BH Braunau wird erstattet, teilte die Polizei am Dienstag mit.

