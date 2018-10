Orientierung im Berufsdschungel

WELS. Letzte Chance: Heute endet die Ausbildungsmesse "Jugend und Beruf" in Wels.

Jobs in der Technik haben Zukunft. Bild: Volker Weihbold

Der Andrang ist enorm, der Informationsfluss groß und die Aussichten, bei der von den OÖN präsentierten Messe "Jugend und Beruf" den richtigen Job zu finden, sind gut.

Heute ist die letzte Chance, sich in Wels über die berufliche Zukunft zu informieren. Etwa bei Stefan Steinbichl, Lehrlingsausbilder in der voest. "Bei uns können sich die Jugendlichen über unsere 20 verschiedenen Lehrberufe ein Bild machen", sagt Steinbichl. Er freue sich auch über das steigende Interesse der Mädchen an technischen Berufen. "Ihr Anteil liegt bei uns im technischen Bereich bei mittlerweile zwölf Prozent."

Für die beiden Freundinnen Leonie Grillnberger (14) und Carina Stürmer (13) aus Lembach ist bereits klar, dass sie einen technischen Beruf erlernen wollen. "Wir möchten Elektronikerinnen werden und haben uns bereits bei einigen Unternehmen näher erkundigt", sagen die beiden.

Am Stand des AMS beantworten viele Mädchen und Burschen Fragen bei einem Interessentest. "Anhand von 60 Fragen kristallisieren sich Interessenschwerpunkte heraus und wir geben Infos zu passenden Berufen", sagt Christian Maier, Jugendberater beim AMS.

Während am Mittwoch und Donnerstag vor allem viele Schulklassen aus ganz Oberösterreich zur Messe kamen, strömten gestern ab Mittag sehr viele Eltern mit ihren Kindern in die Messehallen 1 bis 8, um sich bei den 286 Ausstellern geballte Informationen über Lehrberufe, Schulen und Fachausbildungen zu holen. Möglich ist das heute noch von 8.30 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt. (krai)

Die OÖN sind in der Halle 1 (Stand 150) vertreten. Bei Gewinnspielen werden wertvolle Preise verlost.

Der Weg zum Traumjob: Die Aussteller sind mit dem großen Interesse an der „Jugend und Beruf“ sehr zufrieden, Besucher schätzen die geballte Information.

"Die Messe Jugend und Beruf ist für den Erstkontakt sehr wichtig, wir geben hier auch Bewerbungsbögen aus. Bei uns kann man sich über 20 Lehrberufe informieren.“

Stefan Steinbichl, Lehrlingsausbilder in der voest

„Wir wollen Elektronikerinnen werden und haben uns bereits bei vier Unternehmen näher erkundigt. Die Messe gibt einen guten Überblick.“

Leonie Grillnberger und Carina Stürmer, NMS-Schülerinnen aus Lembach

„Mein Sohn möchte an eine HTL für Bau oder Medientechnik, hier bekommt man Infos über alle Schulen in Oberösterreich.“

Andreas Nichterl mit Sohn Lorenz, Grein

„Bei uns können Jugendliche einen Test mit 60 Fragen machen. Dabei kristallisieren sich Interessensschwerpunkte heraus, wir geben Infos zu passenden Jobs.“

Christian Maier, Jugendberater und Mitarbeiter im Berufsinfozentrum des AMS

„Mit etwa der Hälfte unserer Bewerber stellen wir den Erstkontakt auf der Jugend und Beruf her. Sie ist sehr wichtig für uns.“

Bernhard Strauß-Steindl, Restaurantleiter und Lehrlingsausbilder in der Eurotherme Bad Schallerbach

