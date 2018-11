Niklas' großer Auftritt in Israel: "Frieden fängt zu Hause und bei jedem selbst an"

Der elfjährige Bub aus Vorchdorf holte das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte.

Pfadfinder Niklas in der Geburtsgrotte in Bethlehem Bild: Land OÖ

Nein, aufgeregt sei er nicht, sagte der elfjährige Niklas Lehner aus Vorchdorf gestern, bevor er, begleitet von seinen Eltern Brigitte und Franz, in die Geburtsgrotte in Bethlehem ging. Stolz die Laterne haltend wandte er sich an den griechisch-orthodoxen Priester und bat ihn auf Englisch um das Friedenslicht: "Good Morning father. I am Niklas from Austria, please give me the light of peace (Guten Morgen Vater. Ich bin Niklas aus Österreich, bitte übergebe Sie mir das Friedenslicht)."

Denn Frieden, weiß Niklas, ist etwas, das alle angeht: "Frieden fängt schon zu Hause an und bei sich selbst. Und für den Frieden müssen wir alle zusammenhelfen." Begleitet von seinen Eltern und einer oberösterreichischen Delegation mit Landeshauptmann Thomas Stelzer an der Spitze holte der Pfadfinder das schon zur Tradition gewordene Friedenslicht. "Vor Ort wird einem erst so richtig bewusst, wie bedeutend und wie bewegend das ist. Mit dieser sympathischen Aktion können wir zeigen, dass auch bei uns, wo wir in Frieden und Wohlstand leben, wir für den Frieden ein Zeichen setzen", sagte Stelzer nach der Zeremonie, an der auch politische und geistliche Vertreter sowie der Bürgermeister von Bethlehem, Anton Salman, teilnahmen. Dieser verwies auf die aktuelle Situation im palästinensischen Bethlehem: "Wenn es nicht einmal an dem Geburtsort von Jesus Frieden gibt, wie soll es dann Frieden auf der Welt geben?"

Nach dem Besuch in der Geburtskirche besuchte die Delegation die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, wo Stelzer einen Kranz in der "Hall of Remembrance" niederlegte: "Die Shoah war mehr als ein erschütternder Verstoß gegen jene moralischen Prinzipien, die alle Kulturen und Religionen verbinden. Sie war der Versuch, jede Moral abzuschaffen."

Am Abend zuvor stand ein Empfang im österreichischen Hospiz auf dem Programm. Dabei wurde der 70. Geburtstag von Schwester Bernadette Schwarz gefeiert. Die Mühlviertlerin ist seit mehr als zehn Jahren die gute Seele im Hospiz und seit 2011 auch dessen Vizerektorin.

Auftritt in TV-Show folgt

Für Niklas und seine Eltern ging es nach dem Entzünden des Friedenslichts gleich weiter nach Deutschland, um bei der Show von Florian Silbereisen das Friedenslicht zu präsentieren. Er wird das symbolträchtige Feuer auch nach Brüssel bringen, bevor es dann in Österreich verteilt wird. Das alles sei natürlich schon sehr aufregend, sagte Niklas, aber: "Es ist auch eine echte Ehre, dass ich das Licht holen und weitergeben darf."

