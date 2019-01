Der Winter hält das Land in Atem

LINZ. Tausende Mühlviertler waren stundenlang ohne Strom. Derzeit ist keine Wetterbesserung in Sicht: Es wird windig und kälter.

Schneemassen im Salzkammergut Bild: Hörmandinger

Der Winter hat Oberösterreich weiterhin fest im Griff. Neben zahlreichen Unfällen und Straßensperren hat der schwere Nassschnee am Wochenende auch zu zahlreichen Stromausfällen im Mühlviertel geführt: Gestern früh erhöhte sich die Zahl erneut, rund 6000 Haushalte waren betroffen.

Auslöser für die Ausfälle waren Bäume und Äste, die aufgrund des Schneedrucks auf Leitungen gefallen waren. Samstagabend und in der Nacht auf gestern waren bis zu 5000 Linz AG-Kunden von stundenlangen Stromausfällen betroffen. Unter anderem die Gebiete Grein, Bad Kreuzen oder Dimbach waren ohne Strom.

Unter der Last des Nassschnees drohte am Samstag in Braunau ein 5000 Quadratmeter großes Hallendach einzustürzen. 168 Feuerwehrkräfte waren acht Stunden lang mit der Räumung beschäftigt.

In Ebensee gingen drei Lawinen ab, es gab keine Verschütteten, aber Straßensperren, wie etwa auch in Gosau.

Eine Beruhigung der Wetterlage ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Eine Nordströmung beschert uns bis Mittwoch unbeständiges, wechselhaftes Wetter mit Schnee in höheren Lagen, im Flachland Schneeregen. Dazu kommt heftiger Wind, der am Dienstag in tieferen Lagen mit bis zu 80 km/h ein "sehr ungemütliches Sturmwetter" bringen wird, wie ZAMG-Meteorologin Kathrin Götzfried sagt. In exponierten Berglagen werden Spitzen bis 100 km/h erwartet.

Damit bleibt die Lawinengefahr groß. Der schwere Schnee kann weiterhin zur Last für Dächer und Bäume werden. Am Mittwoch und Donnerstag bringt eine weitere Schlechtwetterfront kältere Temperaturen (Tiefstwerte bis –2 Grad) und Schneefall bis ins Tal.

Ausfälle: Eine Nacht lang ohne Strom

Zu jenen Gemeinden im Unteren Mühlviertel, die am Wochenende von Stromausfällen betroffen waren, gehört auch Pabneukirchen im Bezirk Perg. „Unsere Gemeinde wird zu einem Drittel von der Linz AG und zu zwei Dritteln von einem lokalen Anbieter versorgt“, sagt Bürgermeister Johann Buchberger. „Ab dem späten Samstagnachmittag bis Sonntagfrüh war im gesamten Ort immer wieder der Strom weg.“ In zwei Gasthöfen wurden Abendveranstaltungen abgesagt, „denn ohne Strom keine Küche“, so Buchberger. „Schwierig kann es für Landwirte werden, die Melkmaschinen haben, aber die meisten haben sich ohnehin schon mit Notstromaggregaten geholfen.“

Solange der Strom nur ein paar Stunden fehle, sei die Lage nicht so schlimm. „Unangenehm wird es, wenn das es ein paar Tage dauert“, sagt Buchberger. „Man sollte sich dessen bewusst sein, dass die Natur stärker ist als die Technik, und seinen Haushalt dementsprechend ausstatten.“

> Video: Der Leiter der ORF-Wetterredaktion prognostiziert mindestens eine Woche weiterer Schneefälle an der Alpennordseite, die durch Wind noch einmal gefährlicher werden.

Strassensperre: Gosau war nur über Salzburg erreichbar

Vorübergehend war Gosau im inneren Salzkammergut nur über Salzburg erreichbar: Wegen der starken Lawinengefahr musste die Pass-Gschütt-Bundesstraße zwischen Gosau und Gosaumühle am Samstagnachmittag gesperrt werden. Am Sonntagabend wurde die Strecke nach einer Kontrollfahrt wieder freigegeben. „Einige kleinere Lawinen sind abgegangen, die Situation hat sich entladen, daher haben wir uns dazu entschlossen“, sagt Bürgermeister Friedrich Posch. Während der Urlauberrückreiseverkehr problemlos über Salzburg gelaufen ist, ist die Erleichterung vor allem unter den Pendlern groß: „Sie hätten sonst auf dem Weg nach Bad Goisern über Salzburg einen Umweg von 130 Kilometern fahren müssen.“

Zahlreiche Unfälle: Im Schnee gesteckt und von Zug erfasst

Mehr als 200 Fahrzeuge mussten Oberösterreichs Feuerwehren am Wochenende aufgrund der heftigen Schneefälle bergen.

In Fraham im Bezirk Eferding überschlug sich ein 39-jähriger Pkw-Lenker auf der Schneefahrbahn mit seinem Wagen. Im Salzkammergut blieb ein 55-Jähriger in den tiefen Schneerillen, die sich durch den Zugverkehr gebildet hatten, auf einem Bahnübergang in Bad Goisern stecken. Nach etwa zwei Minuten begannen die Warnsignale zu blinken, und die Schranken schlossen sich. Der 55-Jährige und ein Passant konnten sich in Sicherheit bringen, der Pkw wurde vom Zug gerammt und etwa 50 Meter vor dem Zug her geschoben.

Gefährlicher Scherz: Schneemann auf Zuggleis gebaut

Ein dummer Scherz mit einem auf den Bahngleisen gebauten Schneemann hat am Freitag gegen 23 Uhr in Leonding einen Lokführer und dann auch die Einsatzkräfte in Aufregung versetzt. Der Lokführer hatte nahe der Herderstraße plötzlich einen dumpfen Schlag gehört und gedacht, er hätte einen Menschen überfahren. Daraufhin wurden die Bahngleise abgesucht, keine Person, dafür ein großer Schneehaufen gefunden.

