"Da stand ich plötzlich bei einer leeren Vase am Grab"

LINZ-EBELSBERG. Ausgerechnet zu Allerheiligen seien Rosen vom Grab der Eltern gestohlen worden, klagt eine OÖN-Leserin.

Sieben langstielige Rosen entwendete eine bisher Unbekannte.

Allerheiligenschmuck, dazu ein Strauß roter, langstieliger Rosen – so hatte Helga Lengauer das Grab ihrer Eltern auf dem Friedhof in Ebelsberg für den 1. November geschmückt. Doch als sie sich gemeinsam mit ihrem Mann am Donnerstag eine Viertelstunde vor dem offiziellen Totengedenken bei der Grabstelle einfand, war die Rosenvase leer, die sieben Blumen verschwunden.

Die Ebelsbergerin konnte es nicht glauben und befragte einige Leute. "Meine Schwägerin erzählte uns, dass ihnen draußen eine Frau entgegen gekommen ist, die mit roten Rosen in der Hand entlang der Friedhofsmauer auf- und abmarschierte und diese Leuten einzeln zum Kauf angeboten hat", sagt die 73-Jährige den OÖN. Dabei dürfte die "Verkäuferin" Erfolg gehabt haben, hielt sie doch nur noch drei Rosen in der Hand.

Suche nach "Rosenverkäuferin"

Ihr Mann Walter machte sich vor dem Friedhof auf die Suche nach der als "dunkelhaarigen Frau" beschriebenen Rosenverkäuferin. Jedoch vergeblich. "Ich bin dann mit einer Dame, die am Allerheiligentag an einem Stand Gestecke und Kerzen verkaufte, ins Gespräch gekommen", sagte der 73-Jährige. Auch diese hatte die fremde Frau beim Verkauf der Rosen beobachtet und sich geärgert. "Wo sie selbst doch eine Konzession habe und die andere nicht."

"Es ist schon öfter etwas von unserem Grab weggekommen, Plastikblumen oder auch einmal ein Engerl. Da hab’ ich nie eine große Sache daraus gemacht, aber dass gerade am Allerheiligentag die Blumen wegkommen, hat mich sehr aufgeregt. Da bin ich plötzlich mit einer leeren Vase dagestanden", sagt Helga Lengauer. Ihr Gatte Walter sagt: " Es ist unverfroren, dass jemand gerade an diesem Feiertag auf den Friedhof geht und sich die Blumen nimmt. Ich finde, das sollten auch jene Leute wissen, die dann noch in gutem Glauben Geld für eine Rose hergegeben haben."

Polizeisprecherin Heide Klopf rät dem geschädigten Ehepaar, Anzeige zu erstatten. "Auch wenn es sich um einen Bagatellbetrag handelt, wäre dies wichtig, damit es einen Ermittlungsansatz hat." Ansonsten könne den dreisten Dieben "nie das Handwerk gelegt werden".

