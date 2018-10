70-Jährige in Wohnung überfallen: Hintermann geständig

Der Angeklagte soll das Personal für die Tat organisiert und als Fluchtfahrer fungiert haben. Die unmittelbar Ausführenden sowie der Tippgeber wurden bereits in einem früheren Prozess zu teils langen Haftstrafen verurteilt.

In der Nacht auf den 25. Jänner 2017 war eine 70-jährige Welserin in ihren eigenen vier Wänden überfallen, mit einem Messer bedroht und mit Kabelbindern gefesselt worden. Dann wurde ihr ein hoher sechsstelliger Eurobetrag geraubt. Der 33-Jährige hatte nach seiner Festnahme zwar stets behauptet, mit der Sache nichts zu tun zu haben und die bereits verurteilten Täter gar nicht zu kennen. Die Telefon-Protokolle belasteten ihn aber schwer.

Geständnis zu Prozessbeginn

Zu Prozessbeginn legte er dann doch ein Geständnis ab. Er sei laut seinem Verteidiger "überredet" worden, an dem Coup teilzunehmen. Und vor allem wolle er bei der Planung der Tat davon ausgegangen sein, dass die Hausbewohnerin auf Urlaub wäre - die Verteidigungslinie zielte also offenbar auf einen geplanten Einbruch ab und nicht auf einen schweren Raub.

Um diese Frage zu klären, wurden am Montag noch mehrere Zeugen gehört, darunter das Opfer und dessen Sohn. Beide betonten, dass weder eine Reise noch eine Kur oder eine andere Absenz geplant waren. Die überfallene Frau sagte sogar, sie sei seit zehn oder 20 Jahren nicht mehr auf Urlaub gewesen. Der Schöffensenat unter Richter Anton Weber schloss sich daher der Ansicht der Anklage an, dass von Anfang an eine Home-Invasion geplant gewesen sei und verurteilte den Mann als Beitragstäter bei einem schweren Raub.

Die Staatsanwaltschaft kündigte Nichtigkeitsbeschwerde an, der Verteidiger gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.