64-Jähriger wurde von Pferdekutsche geschleudert

Der Mann verlor für einige Minuten das Bewusstsein und wurde mit Verletzungen ins Klinikum Wels gebracht. Zumindest eines der Pferde wurde am Hinterlauf verletzt, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Freitag.

Der Mann wollte die Kutsche auf engem Raum wenden, dabei versperrte sich vermutlich die Deichsel und ließ die Kutsche auf die Seite kippen. Die 54-jährige Ehefrau des Mannes konnte abspringen und wollte die Pferde beim Zaumzeug packen, was ihr aber nicht gelang. Das Gespann preschte deshalb seitlich auf zwei Rädern davon.

Als die Pferde eine 90-Grad-Wende vollzogen, wurde der Kutscher heruntergeschleudert und dabei unbestimmten Grades verletzt. Zumindest eines der Pferde zog sich ebenfalls Verletzungen zu, als das Gespann führerlos Richtung Pferdehof raste und dabei mit zwei Autos kollidierte.