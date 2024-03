57-jähriger Kurgast in Bad Schallerbach von 2 Hunden gebissen

Gegen 09:45 Uhr nahm der Mann an einer Wanderung des Rehabilitationszentrums teil. Als die Gruppe auf der Gemeindestraße am Campingplatz in Bad Schallerbach vorbeiging, rannten zwei Hunde von einem dort abgestellten Wohnwagen durch die Hecke auf den 57-Jährigen zu und attackierten ihn.

Die Hunde fügten ihm Bisswunden am linken Unterarm, Oberschenkel und Gesäß zu. Der Wohnwagenbesitzer und Aufsichtsberechtigte der Hunde zerrte folglich einen Hund vom Verletzten weg und sperrte beide Hunde im Wohnwagen ein. Der Kurgast wurde im Rehabilitationszentrum erstversorgt. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft folgen.

