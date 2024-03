Neues Gesetz: Was sich für Hundehalter in Oberösterreich ändern soll

Die tödliche Attacke in Naarn hat die Politik auf den Plan gerufen, ein neues Hundehaltegesetz wurde erarbeitet. Es werde "in Kürze" in Begutachtung geschickt, hieß es am Donnerstag aus dem Büro des zuständigen Landesrats Michael Lindner (SP). Ein Beschluss ist vor dem Sommer geplant. Wie berichtet, zielt die oberösterreichische Novellierung auf strengere Regeln für Hundehalter ab. Für große Hunde ab einer Widerristhöhe von 40 Zentimetern und einem Gewicht von mehr als 20 Kilogramm soll ein zusätzlicher "Alltagstauglichkeitstest" verpflichtend werden. Dabei müssen Halter und Hunde stressige Situationen unter Aufsicht eines Ausbildners bewältigen.

Sechs Rassen im Fokus

Der Entwurf sieht außerdem mehr Handhabe für Gemeinden vor, unter anderem wird ihnen die Abnahme eines Hundes ermöglicht. Zusätzlich sollen sie Auskunft über verhaltensauffällige Hunde bekommen. Das Ausführen bestimmter Rassen (Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Pitbull und Tosa Inu) im öffentlichen Raum soll nur noch mit Leine und Maulkorb erlaubt sein.

Parallel dazu hat die Bundesregierung kürzlich ein überarbeitetes Tierschutzpaket auf den Weg gebracht. "Auf Basis des derzeitigen uns bekannten Verordnungsentwurfes ergeben sich noch zahlreiche Fragen in der Praxis", sagt Oberösterreichs Landesrat Lindner. Damit meint er unter anderem die von Minister Johannes Rauch (Grüne) angekündigten Regeln für Beiß- und Angriffstraining von Schutzhunden. Laut Regierungsplan soll es ohne verpflichtende Prüfungen für Halter und Trainer künftig verboten werden. Auch was die bundesweit geplante Ausbildungspflicht betrifft, brauche es "mehr Klarheit", so Lindner. Vor dem Kauf von Amphibien, Reptilien und Papageien ist in dem Tierschutzpaket eine Ausbildung von mindestens vier Stunden vorgeschrieben. Für die Haltung von Hunden wird zusätzlich eine zweistündige Praxiseinheit Pflicht. Wo genau diese Kurse stattfinden, soll laut Rauch noch festgelegt werden, wenn das Gesetz beschlossen ist.

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel

