55-Jähriger trennte sich bei Arbeitsunfall Hand ab

Das Unglück ereignete sich um 3:40 Uhr in einer Firma in Lenzing. Der Mann griff bei seiner Arbeit in die laufende Zellenradschleuse, wobei ihm die rechte Hand abgetrennt wurde. Zwei ebenfalls mit Arbeiten an dieser Maschine beschäftigte Arbeitskollegen leisteten sofort Erste Hilfe. Der 55-Jährige wurde ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

