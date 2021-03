46-jähriger Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Eine 45-jährige Linzerin wollte am gestrigen Montag mit ihrem Pkw in Linz in der Freistädter Straße nach links abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr- Umgebung überholte mit seinem Motorrad mehrere Fahrzeuge und dürfte den anhaltenden Pkw der Frau übersehen haben. Er fuhr auf das Heck des Pkw auf und kam durch den massiven Anprall zu Sturz.

Der 46-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt in das UKH eingeliefert. Das Motorrad wurde auf Höhe des Tanks in zwei Teile gerissen. Die Frau und ihre im Pkw mitfahrende Tochter gaben an, nicht verletzt worden zu sein.