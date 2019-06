39-Jähriger stieg nach Haftentlassung wieder ins Drogengeschäft ein - Festnahme

Sie sollen seit 2017 mindestens 33 Personen mit Crystal Meth und anderen Stoffen beliefert haben. Sie sitzen in Untersuchungshaft, ihre Abnehmer wurden angezeigt, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung.

Der 30-Jährige und der 39-Jährige, beide arbeitslos und aus Steyr, brachten die Drogen in Schmuggelfahrten von Tschechien nach Oberösterreich und verkauften sie in den Gebieten Traun, Linz und Steyr. Eine Garage in Traun diente als Hauptumschlagplatz.

Der 39-Jährige wurde bei einer Schmuggelfahrt im August 2017 erwischt und saß dafür bis Februar 2018 in Haft. Das hinderte ihn nicht, gleich nach seiner Entlassung wieder in das kriminelle Geschäft einzusteigen. Nun wurden beide Männer festgenommen. Die Polizei wies ihnen jeweils den Verkauf von 400 bis 500 Gramm CrystalMeth zum Preis von 100 Euro pro Gramm nach. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Ihre bisher 33 ausgeforschten Abnehmer wurden angezeigt.

