24 Fälle an Linzer Schule: Sieben Klassen in Quarantäne

Als Erstes erwischte es eine Lehrkraft. Dann traten am Linzer Peuerbach-Gymnasium vor allem in den ersten und zweiten Klassen positive Fälle auf. Mittlerweile ist die Zahl auf 24 angestiegen, sieben Schulklassen befinden sich aktuell in Quarantäne. Die Schule steht bei der Bezirksverwaltungsbehörde unter Beobachtung, eine Notwendigkeit für verschärfte Maßnahmen sei aber wegen der gut abgrenzbaren Fälle noch nicht gegeben, heißt es aus der Linzer Gesundheitsdirektion.

Ein Schultag mit Maskenpflicht

Die Einführung der Maskenpflicht während des Unterrichts – an zwei Wiener Schulen bereits Realität – war in Oberösterreich bislang kein Thema. Bis gestern. Denn am Linzer Kollegium Aloisianum trugen die Schüler des sechsten Jahrgangs gestern einen Schultag lang auch auf ihren Sitzplätzen den Mund-Nasen-Schutz.

Grund war eine kurzzeitige Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen: Eine Schülerin aus dem Bezirk Linz-Land, die zuletzt am 23. September in der Klasse gesessen war, war positiv getestet worden. In Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde wurden die Maßnahmen aber wieder aufgehoben. "Es war eine Sicherheitsmaßnahme, weil wir als Ganztagsschule natürlich noch vorsichtiger sein müssen. Nach Rücksprache mit der Behörde ist eine Maskenpflicht im Unterricht aber nicht notwendig, darum ist diese Regel ab sofort wieder außer Kraft", sagt Direktor Klaus Bachler. Landesweit sind derzeit 109 Schulstandorte vom Coronavirus betroffen. Bei 151 Schülern liegen aktuell positive Tests vor, hinzu kommen 17 Lehrkräfte. "An den meisten Schulen gibt es Fälle im einstelligen Bereich, meist einen oder zwei", sagt Elisabeth Seiche, Sprecherin der Bildungsdirektion Oberösterreich.

Schulschließungen stehen aktuell nicht im Raum – anders als in der Steiermark und in Kärnten. Ein Cluster – 15 Schüler und zwei Lehrkräfte wurden positiv getestet – hat in Trofaiach (Bezirk Leoben) zur "vorsorglichen" Schließung der größten steirischen Mittelschule geführt. In der Mittelschule Feistritz/Drau (Bezirk Villach-Land) sind nach einem positiven Fall in der Kollegenschaft alle Lehrer in Quarantäne. Dort wird nun auf Distance-Learning umgestellt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at