22-jähriger Innviertler bei Autounfall tödlich verunglückt

Der Notarzt und Sanitäter des Roten Kreuzes hatten vergeblich versucht, den Verunglückten zu reanimieren. Der 22-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei Oberösterreich am Mittwochmorgen mit.

Zu dem Unfall ist es gegen 23.30 Uhr auf der Aicher Straße in Eggelsberg gekommen. Der Lenker war Richtung Feldkirchen bei Mattighofen unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor und geradeaus in die Wiese fuhr. Nach hundert Metern Fahrt neben der Straße ist der Wagen auf einer Böschung aufgesessen und wurde dann weiter kapituliert. Das Fahrzeug schlug auf der Wiese auf, der 22-Jährige wurde hinausgeschleudert und kam schräg neben dem Pkw zum Liegen.

Eine vorbeikommende Lenkerin bemerkte seinen regungslosen Körper und das Unfallwrack. Die Frau leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettung. Die Ersthelfer konnten leider nichts mehr für den jungen Innviertler tun.

Fünf tödliche Unfälle

Es ist der fünfte Unfall auf Oberösterreichs Straßen, der in den vergangenen Tagen tödlich geendet hat. Wie berichtet, ist gestern eine 26-Jährige ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus Steyr erlegen. Am Montagabend ist ein 42-jähriger Mühlviertler bei einem Frontalzusammenstoß in Oepping ums Leben gekommen. Zuvor war eine 53-jährige Frau in Munderfing tödlich verunglückt. "Der Pkw wurde vom Lkw zermalmt", berichtete der Einsatzleiter. Am Wochenende hatte sich in Pettenbach ein tödlicher Motorradunfall ereignet.