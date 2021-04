Eine dicke Stoffdecke hielten die Männer der Feuerwehr Jeging hoch. Ihre Kameraden und Vorbeifahrende sollten nicht sehen, was gestern Vormittag auf der B 147 in Munderfing passiert war. Eine 53-Jährige war mit ihrem Pkw frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw geprallt. Der tschechische Lkw-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Warum sie diagonal über die Fahrbahn fuhr, ist noch unklar.