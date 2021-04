Gegen Baum geprallt: 26-jährige Unfalllenkerin verstorben

Die junge Frau aus dem Bezirk Steyr-Land war am vergangen Freitagabend mit ihrem Pkw auf der Nußbacher Landesstraße in Waldneukrichen unterwegs gewesen und in einem kleinen Waldstück rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Die 26-Jährige prallte gegen einen Baum und wurde dabei von ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Nach Erstversorgung des Notarztes wurde die Frau schwer verletzt ins Krankenhaus Steyr gebracht. Dort verstarb die junge Frau am Dienstag.